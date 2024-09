Grifo, l’attacco tiene in ansia Formisano. Al lavoro per tentare il recupero di Montevago

Il Pescara chiude le porte, il Perugia eccezionalmente le apre. L’ex Silvio Baldini prepara il match di lunedì sera da primo in classifica e con tutta la rosa a disposizione, Alessandro Formisano invece ha i soliti problemi. Oltre a una classifica che sorride poco, c’è da fare i conti con l’emergenza che accompagna le settimane dei grifoni. E se in difesa potrebbe mettere una toppa per ovviare ai noti forfait, in attacco il Perugia fa fatica a ritrovare le sue armi. Daniele Montevago, infatti, anche ieri, non si è allenato con il gruppo, continua il suo lavoro differenziato mirato al recupero per il posticipo di lunedì sera, già abbastanza importante per la classifica. La sensazione è che il giocatore sia in condizione di giocare, ma resta l’interrogativo sulla forma, visto che sono due settimane che non si allena in campo. Oggi sarà il giorno decisivo per fare il punto della situazione: Montevago dovrebbe rientrare in gruppo, lo staff potrà trarre le sue conclusioni. Il recupero dell’ex Samp diventa decisivo vista la forma non perfetta di Seghetti: il giovane attaccante, infatti, è fino ad ora il giocatore più offensivo a disposizione di Formisano, ma nell’allenamento di ieri il giocatore si è sforzato per poter disputare l’intera seduta. Anche in questo caso decisivi saranno i prossimi due giorni che precederanno il match in Abruzzo. Intanto prosegue senza particolari sussulti la campagna abbonamenti che la società del presidente Faroni ha scelto di prolungare fino alla prossima settimana, fino alla vigilia del match infrasettimanale con il Rimini. A lanciare il messaggio i giocatori biancorossi: stavolta Angella e Torrasi sono i protagonisti dello spot. "Con voi sugli spalti - dice il centrocampista - è tutta un’altra storia: venite ad abbonarvi". Il difensore biancorosso aggiunge “è qui al Curi che vive la nostra passione. Vi aspettiamo, venite ad abbonarvi".