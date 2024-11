I protagonisti rossoverdI. Tito: "Mancata la zampata vincente»

PERUGIA - "E’ mancata la zampata vincente – commenta Fabio Tito – e penso di non dire fesserie. Ai punti forse avremmo meritato di più. Sapevamo che era un derby molto sentito e ci portiamo a casa questo pareggio con tanta rabbia. Da martedì penseremo alla Lucchese". L’ex Avellino, difensore mancino di fascia, nei tre centrali se l’è cavata bene: "Sto cercando di dare tutto per fare quello che mi chiede il Mister e mi diverto anche in questo ruolo". C’è tanto rammarico: "Ha ragione il mister quando afferma che non abbiamo dato una gioia ai tifosi che ci hanno seguito. A fine partita eravamo neri, mentre il Perugia ha gioito. Non è presunzione, ma mentalità, perchè stiamo facendo un campionato importante e rincorrere non è facile". Formazione inedita, tra assenze e pedine non al meglio: "Si tratta di giocatori che finora sono stati decisivi. Ma come ha detto il Mister, la nostra forza è il gruppo ed è fondamentale per raggiungere i risultati prefissati. Prima o poi ci sono opportunità per tutti. Vedi Loiacono. E’ tornato a pieno regime, ma ha giocato Maestrelli. L’assenza di Cianci si è fatta sentire, anche se Ferrante non ha fatto una brutta gara e se nel secondo tempo avesse insaccato quel pallone saremmo qui a elogiarlo".

A.A.