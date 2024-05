Grifo-playoff, sale l’attesa per l’avversario. Rimini e Arezzo bestie nere, sorrisi con la Juve

Sale l’attesa. Tra qualche giorno, martedì, inizierà il lungo torneo dei play off che deciderà la quarta squadra promossa in serie B. Il Perugia, che ha chiuso la stagione al quarto posto, scenderà in campo nel secondo turno della fase a gironi, nella sfida di sabato 11 al Curi. Sarà un match a eliminazione diretta, con i biancorossi che avranno a disposizione due risultati su tre. Chi sarà l’avversario della squadra di Formisano? Uscirà dal primo turno, sarà la peggiore (nella classifica della stagione regolare) delle tre qualificate. Allora si possono escludere, intanto, due squadre: Gubbio, quinto, e Pescara sesto, non si possono fare previsioni invece per quanto riguarda le altre 4 in campo. Tra gli avversari potranno esserci la Juventus Next Gen, l’Arezzo, il Pontedera e il Rimini. Quale la storia del Perugia, in campionato, contro queste formazioni? Di sicuro la "bestia" nera è il Rimini, che si è classificata al decimo posto. Il Grifo di Baldini ha gettato alle ortiche la vittoria in trasferta nel girone di andata (2-2, il risultato finale con l’interruzione a causa dell’incendio al materasso) e anche nel ritorno è stato un pareggio 0-0 denso di rimpianti, dopo il poker di successi a inizio girone di ritorno. I biancorossi invece hanno fatto l’en plein con la Juventus Next Gen: 2-0 sia all’andata in trasferta con Baldini (reti di Vazquez e Kouan), che al ritorno con Formisano (in gol Sylla e Lewis). Malino, invece, il confronto con l’Arezzo (ottava classificata): nel girone di andata i biancorossi sono usciti dal derby con una sconfitta per 2-0 costata l’esonero a Baldini, mentre nel ritorno alla penultima giornata, il Grifo ha perso il treno della quarta meglio classificata con il pari 1-1 del Curi. Di Vazquez la rete della rimonta. Tra luci e ombre il match col Pontedera, squadra scorbutica che al Curi, nel girone di andata, ha inchiodato il Grifo sull’1-1 (Matos risponde a Nicastro), mentre nel ritorno i biancorossi hanno sbancato lo stadio toscano (3-2, gol di Sylla e doppietta di Mezzoni).