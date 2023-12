I dati della Primavera. Per il salto manca un pizzico di continuità

Venticinque punti in tredici partite, quasi una media di due punti a match. Un bel cammino quello della Primavera, squadra affidata, da una settimana, a Del Bene dopo il passaggio di Formisano in prima squadra. Il tecnico ha debuttato con una bellissima vittoria in rimonta sul campo di Chiavari, ora avrà qualche giorno di tempo per poter sistemare la squadra che tornerà in campo sabato 13 gennaio in casa contro il Pescara. Quarto posto, otto punti dal primo occupato dal Cesena, ma meno tre dal secondo occupato dal Pisa, Del Bene dovrà trovare un po’ di continuità, visto che il campionato dei biancorossi è stato caratterizzato da grandi imprese, cinque vittorie consecutive, a settimane di black out. Sono otto le vittorie, quattro le sconfitte e appena un pareggio, con 26 reti realizzate e 17 subite. Il capocannoniere della squadra Primavera è Polizzi (6 gol) che contro il Cesena ha debuttato in prima squadra.