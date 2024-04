I numeri del match. Grifo super prima dell’intervallo. Vis Pesaro fragile nella ripresa

I numeri dicono che il Perugia (nonostante qualche caduta di troppo in trasferta), dopo il Cesena, è la squadra più in forma del girone di ritorno. Nella classifica al giro di boa, il Grifo di Formisano è secondo con 32 punti (dietro solo al Cesena con 43). Sono due i punti di vantaggio sulla Carrarese che nel ritorno ha messo insieme 30 punti, quatro quelli in più della Torres. A sorpresa, la quarta squadra del ritorno è la Juventus Next Gen che nel ritorno ha conquistato 29 punti. Mentre la Vis Pesaro ha totalizzato 14 punti. Inoltre il Perugia, sempre nel girone di ritorno, dopo il Cesena è la squadra che ne ha vinte di più (10).

Il problema del girone di ritorno sono state le sconfitte fuori casa: nelle ultime cinque uscite, infatti, i biancorossi sono scivolati quattro volte e hanno vinto solo il match di Gubbio, un solo gol fatto. Il Perugia fuori casa, in totale, ha totalizzato sin qui 25 punti frutto di 7 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte.

Molto negativo il momento degli avversari che si sono affidati a Stellone (arrivato a Pasqua): la Vis Pesaro viene dalla sconfitta contro il Rimini (1-0), la quinta consecutiva, e nelle ultime 8 gare ha raccolto solo 1 punto. Ultima vittoria risale al 18 febbraio, 4-0 al Pescara. In casa ha totalizzato 3 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte con 20 reti fatte e 22 subìte.

I gol: Perugia scatenato nel quarto d’ora finale del primo tempo (dal 31’ al 45’ inclusi recuperi) con 14 reti fatte (prima del girone). Mentre la Vis Pesaro subisce molte reti, precisamente 14 (record negativo) delle 43 totali, nell’ultimo quarto di gara.

Il Grifo ha incassato 15 delle 31 reti a cavallo dei due tempi, 8 nell’ultimo quarto del primo e 7 nel primo quarto del secondo tempo.