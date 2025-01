Il goleador. "Sono arrabbiato. Vogliamo i play off»

"A dire la verità sono molto arrabbiato". Luca Di Maggio, autore del gol che ha illuso il Perugia è sincero. "Ora pensiamo solo a venerdì con il Carpi per portare a casa la vittoria che meriteremmo. Se la classifica è giusta? Per me no, penso al palo e alle tante occasioni con la Pianese, al pareggio con la Spal – continua ai microfoni di Umbria Tv – . Non la meritiamo ma il calcio è questo, ci si ritrova in queste situazioni e bisogna battagliare, avere più fame e fare sempre meglio per sollevare il morale, portare più gente allo stadio e arrivare dove vogliamo, perchè poi ai play off può succedere di tutto". E poi un pensiero a Daniele, bimbo di tredici anni volato in cielo.

"Siamo molto dispiaciuti per non avere portato a casa i tre punti che avremmo meritato, avremmo voluto ricordare Daniele e vincere per lui ma va anche detto che la partita è stata molto positiva e non è tutto da buttare".