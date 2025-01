Il mercato del Grifo. Kanoute è fatta, manca solo la firma. Seghetti intanto è pronto al rientro

Il Perugia nelle prossime ore chiuderà l’accordo con Mamdou Kanoute, l’esterno d’attacco che arriva dal Trapani. Il giocatore, tra oggi e domani (più probabile) metterà nero su bianco e sarà subito a disposizione di Lamberto Zauli già per la partita di sabato prossimo sul campo del Rimini.

Sarà una settimana importante per il mercato biancorosso: è previsto, infatti, un nuovo contatto tra il Perugia e lo Spezia per la cessione di Alessandro Seghetti. L’attaccante, che dovrebbe tornare in campo questa settimana dopo il lungo infortunio e la riabilitazione a Bologna, potrebbe lasciare i colori biancorossi già in questa sessione di mercato. Lo Spezia è intenzionato a mandarlo in prestito in questa seconda parte di stagione ma potrebbe essere anche lontano da Perugia. Comunque resta una settimana alla chiusura del mercato e sono attesi sviluppi, anche perché la società biancorossa dovrà muoversi di conseguenza per reperire giocatori per il reparto d’attacco.

Il club biancorosso, se riuscirà nell’impresa di cedere tutti i giocatori fuori dalla lista (peer Squarzoni ci sarebbe la soluzione Pianese), cercherà anche soluzioni a centrocampo e in difesa (l’obiettivo è un terzino sinistro che possa dare il cambio all’occorrenza a Giraudo).