Il Perugia al Curi stecca l’esame-Entella. Ai liguri basta un tiro in porta per vincere

di Francesca Mencacci

Il banco di prova non è stato superato. All’esame-Entella il Perugia esce con una sconfitta che fa male. Il Grifo va sotto senza meritarlo, fa poco, però, per rimediare. I biancorossi faticano troppo a costruire e a rendersi pericolosi, nonostante in campo ci siano sia Seghetti che Montevago, ma forse schierati non nelle condizioni migliori. I liguri non fanno molto per vincere ma alla fine portano a casa i tre punti. Scaltri e cinici e una volta avanti, alla mezzora del primo tempo, con un tiro da fuori letto male da Gemello, mettono i bastoni tra le ruote alla squadra di casa per tutto il resto del match. Il tecnico lascia fuori Cisco (Formisano fa sapere che non era al meglio) e Bartolomei, assenza, soprattutto la prima, che si fa sentire. Mancano le accelerazioni e le giocate sulla destra. E nemmeno i cambi, con un finale ricco di giocatori offensivi, ha cambiato le carte in tavola. La gara. Biancorossi a caccia della doppietta al Curi per darsi una chance e per dare un segnale alle compagne di viaggio. Dopo qualche minuto a prendere le misure, il Perugia si accede e comincia a dare fastidio ai liguri: la prima situazione arriva dalla sinistra con un cross di Giraudo, Montevago vede Ricci in buona posizione, ma la conclusione del trequartista è fuori misura (8’). La coppia Seghetti-Montevago si accende al 13’ quando il primo conquista palla, accelera tra gli avversari, serve il secondo che di prima impegna Siaulys in angolo. Gallo sistema un po’ le cose, guadagna qualche metro e al 33’ passa: da un’azione favorevole per il Perugia sfumata (Montevago perde palla), i liguri ripartono e vanno in gol con Di Mario, piuttosto libero, che dal vertice sinistro dell’area lascia partire un destro che Gemello non intercetta. Tutto da rifare. A inizio ripresa Formisano inserisce Bartolomei e Cisco per Giunti e Ricci. Ma a farsi più pericolosa è la squadra ospite che dalla distanza con Lipani impegna Gemello (10’) che alza sopra la traversa. Al quindicesimo arriva anche il momento di Palsson (per Lisi), il Perugia ha bisogno di trovare spunti, l’Entella spezza il gioco e il ritmo e per il Grifo la rimonta si fa più difficile. L’unica via può essere il calcio piazzato e infatti il Perugia al 26’ ci va vicino quando Cisco conquista una punizione, Palsson si incarica della battuta e Angella di testa conclude fuori . Dentro anche Polizzi per Amoran: negli ultimi dieci minuti Formisano prova a dare una spinta in più (3-4-1-2), ma non c’è storia. La gara è segnata.