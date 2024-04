Il Perugia cerca punti e conferme al "Curi". Arriva l’Olbia, fanalino di coda del girone

C’è bisogno di entusiasmo. In una stagione che si sta concludendo (restano quattro giornate) con l’unico obiettivo di conservare la posizione di quarta miglior classificata dei tre gironi, serve energia da riversare nel post season, quando inizieranno gli spareggi promozione. Quando tutto tornerà ancora in ballo. E allora contro l’Olbia il Perugia punta ad un successo convincente, che possa dare la giusta carica anche all’ambiente. Sulla carta è una partita fin troppo facile, ma una squadra ferita (dall’ultimo 5-0), sull’orlo del baratro, può sempre fare cose inaspettate. Sarebbe sbagliato pensare di avere già in tasca il successo. Per l’appuntamento con i sardi, freschi di cambio in panchina, Formisano potrebbe anche cambiare modulo, per provare a trovare con maggior facilità la via del gol, sicuramente darà minutaggio ai giocatori che ne hanno avuto poco, perché negli spareggi ci sarà bisogno di tutti.

In difesa, l’allenatore farà a meno di Lewis, che ha bisogno di un turno di stop per recuperare al meglio, potrebbe però schierare Angella che venerdì ha rimediato una botta in allenamento. Nel caso il capitano non dovesse essere al meglio ci sarà spazio per Souare (con Vulikic al centro in questo caso), insieme a Mezzoni. In mezzo al campo, nel 3-4-3 che potrebbe essere scelto per l’occasione, Formisano sceglierà sicuramente Iannoni, mentre Torrasi è in ballottaggio con Agosti per l’altra maglia in mediana. Sulle fasce, spazio a Paz a destra, mentre sulla sinistra ritroverà una maglia dall’inizio Bozzolan. Il tridente d’attacco potrebbe prevedere Vazquez al centro (in ballottaggio con Seghetti che non sarebbe al cento per cento), Ricci sulla fascia destra e Lisi a completare il pacchetto offensivo. Una squadra che promette, sulla carta, un po’ più di verve senza, però, alterare gli equilibri acquisiti.