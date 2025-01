Il Perugia di Zauli intanto si è preso il Curi. Ora serve un cambio di marcia in trasferta

Trovare aspetti positivi e gioire per i successi: Lamberto Zauli cerca di spingere l’ambiente, almeno i suoi giocatori, a vedere i progressi per creare le condizioni e l’umore giusti per proseguire nella crescita. E qualcosa di buono c’è sicuramente: il suo Perugia si è preso, intanto, il Curi. Dopo un avvio di campionato che ha visto lo stadio di casa teatro di sconfitte anche rumorose, con Entella, Rimini e soprattutto Milan Futuro, nella gestione Zauli i biancorossi hanno conquistato tre vittorie e due pareggi, collocando il Perugia al secondo posto insieme alla Ternana con 11 punti nella parziale classifica. Una continuità importante, grazie alle vittorie conquistate con Arezzo, Campobasso e Carpi e ai pareggi nel derby con la Ternana e con la Pianese.

Anche se le reti segnate sono appena sei, sono quelle subite, solo due, a fare la differenza e a rilanciare la squadra nello stadio di casa. Quanto costruito al Curi la squadra di Zauli dovrà provare a riproporlo in trasferta, perché è lontano da casa che il Perugia non ha mostrato progressi. Anzi. Nelle ultime cinque partite fuori, infatti, il Grifo ha messo insieme tre pareggi (con Legnago Salus, Sestri Levante e Spal) e due sconfitte (con Pineto e Pontedera). Tante, comunque, le reti fatte, ben sette, ma a pesare in questo caso sono le dieci subite. Un cammino decisamente negativo che andrà migliorato già a partire dalla gara con il Gubbio tra sette giorni. A voler trovare un indizio positivo, c’è da dire che già contro la Spal, nella prima gara del nuovo anno, con il rientro di Dell’Orco, l’ingresso in rosa di Riccardi, segnali sono già arrivati. Il processo di crescita della squadra dovrà inevitabilmente essere piuttosto rapido.