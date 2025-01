Il Perugia resta in dieci, la beffa al 92’ . Il Gubbio passa con Rosaia e rialza il testa

La sfida si accende nel finale e se la prende il Gubbio. In pieno recupero Rosaia sbuca in area e libero fin troppo di testa beffa Gemello. Il Gubbio risale la classifica, sorpassa il Grifo e gli soffia il decimo posto. Il Perugia torna ancora a casa a bocca asciutta. Pesa l’espulsione di Torrasi che lascia i compagni in dieci negli ultimi venti minuti. Dopo un primo tempo soporifero, il match decolla nella fase centrale della ripresa, con Gubbio e Perugia che si ritagliano spazi e occasioni. Ma serve il recupero per decretare il vincitore. Troppo poco Grifo per quasi un’ora, bravo anche Venturi a dire di no a Di Maggio e Montevago, meno la retroguardia biancorossa che si fa sorprendere nel recupero. Il Gubbio ha il merito di crederci fino all’ultimo con Corsinelli tra i più positivi.

La partita. Illudono con una partenza aggressiva le due squadre. Ma con il passare dei minuti la gara si appiattisce. Il Perugia ha subito l’occasione di colpire su punizione, arriva solo un angolo. Il Gubbio sceglie anche la soluzione con il lancio lungo per scavalcare il centrocampo, ma in avvio è sulla fascia destra del Grifo che il Gubbio colpisce di più. Al 16’ Zauli è costretto al primo cambio: fuori Riccardi infortunato, dentro Amoran. Preme di più la squadra di casa in fase offensiva, è aggressiva nel fermare la manovra biancorossa che stenta. E ci prova a tirare in porta: al 27’ la conclusione insidiosa di Maisto si spegne sopra la traversa. Il Perugia resta troppo basso e lascia Montevago isolato. Si accende solo al 31’: Leo affonda sulla fascia, sul cross basso si avventa Montevago che corregge, ma senza trovare la deviazione vincente. A inizio ripresa al 2’ David sventaglia per Corsinelli, la conclusione finisce sull’esterno della rete. Dopo il brivido, i biancorossi riprendono campo, ma senza creare situazioni pericolose. Il Gubbio, invece, si: all’ 11’ Amoran regala palla a Tozzuolo ma la conclusione è fuori misura, più pericolosa quella al 15’: D’Ursi assiste David, la conclusione, deviata, scheggia la traversa. La prima palla gol biancorossa arriva al 21’: Matos lavora una palla per Di Maggio, sulla conclusione respinge Venturi. Ma al 27’ Torrasi insegue un avversario e commette fallo, il secondo da giallo. Perugia in dieci. Ma in inferiorità numerica e in ripartenza il Grifo sfiora il vantaggio, con Matos che serve Montevago, ma Venturi chiude coi piedi. È nel finale, in pieno recupero, il Gubbio trova il gol vittoria con Rosaia lasciato troppo libero.

Francesca Mencacci