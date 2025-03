Sansepolcro non si ferma. Mariotti piega il Tavernelle

V.A. SANSEPOLCRO 1 TAVERNELLE 0

V.A. SANSEPOLCRO (4-3-3): Vassallo; Innocentini, Petricci, Lorenzoni, Carbonaro (32’ pt Adreani); Bruschi (39’ st Quadroni), Gorini (43’ st Tersini), Corsini (10’ st Barculli); Pasquali, Bartoccini, Mariotti (10’ st Brizzi). A disp: Vaccarecci, Testerini, Merciari, Valori. All. Armillei

TAVERNELLE (4-4-2): De Marco; Ceccarelli, Benda, Ibojo, Mencarelli (31’ st Governatori); Massari (31’ st Posti), Cerboni, Bengala (10’ st Galli), Barbarossa (17’ st Signate); Miccio, Russo. A disp: Cucchiararo, Fahimi, Lucarelli, Andreoli, Patrignani. All. Ciucarelli

Arbitro: Messouk di Foligno (Diletta Roccaforte e Di Cesare di Perugia).

Marcatore: 19’ pt Mariotti

NOTE: al 35’ st Vassallo (S) para un rigore a Russo (T). Spettatori 400 circa. Ammoniti: 18’ pt Ceccarelli (T), 29’ pt Bengala (T), 23’ st Cerboni (T), 28’ st Gorini (S), 30’ st Galli (T).

Il Sansepolcro continua la sua marcia in vetta alla classifica. Lo fa superando di misura un Tavernelle che vede fermarsi a tre la striscia di risultati utili consecutivi e perde l’occasione per uscire dalla zona playout. Un Sansepolcro che ha accusato le fatiche di coppa e perso un altro giocatore per infortunio, Carbonaro, dopo la frattura del perone riportata da Gennaioli contro la Sestese. I bianconeri di Armillei hanno però avuto il merito di sbloccare subito, al primo vero affondo, al 19’, il match con Mariotti, ancora a segno dopo essere stato decisivo anche mercoledì contro la Sestese. A 10’ dalla fine occasionissima per il Tavernelle per il pari. Uscita avventata di Vassallo su Miccio. Messouk indica il dischetto ma Vassallo rimedia all’errore ipnotizzando Russo e la testa è all’ancata della semifinale di coppa nazionale. Mercoledì al Buitoni arriveranno i bresciani del Rovato Vertovese.