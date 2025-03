Torneo di Viareggio. Il Perugia cade all’esordio. Pokerissimo dei nigeriani

PERUGIA

2

IJELE

5

PERUGIA: 12 Belia, 3 Belloni, 4 Panaro, 9 Berta, 15 Lickunas, 17 Rossi, 18 Karafili, 19 Mori, 20 Napolano, 21 Agogliati, 23 CalzoniAll. Moll Moll

IJELE: 1 Saheed, 3 Hdoh, 4 Asogeon, 5 Amana, 7 Jimoh, 9 Kpangli, 10 Falana, 13 Razak, 14 Tahimowd, 15 Adebewal, 17 Balogun.All. Kazeem

Arbitro: Simone Agabiti di Livorno (assistenti Abdulkadir e Napolano di Empoli)

RETI: 22′ e 30′ pt 9 Kpangli (I), 40′ pt 18 Karafili (P), 41′ pt 21 Agogliati (P), 21′ st 8 Adlhh (I), 22′ st 6 Lawal (I), 38′ st 7 Jimoh (I)

CAPEZZANO PIANORE - Partenza in salita per i biancorossi nel prestigioso torneo dedicato ai giovani. Nella prima giornata della "Viareggio Cup" i ragazzi di mister Moll Moll vengono infatti sconfitti dai nigeriani dell’Ijele per cinque reti a due. Nonostante il vantaggio iniziale firmato dalla doppietta del numero nove nigeriano Kpangli, i biancorossi riescono a rimontare e a portare le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 2 a 2, grazie ai due goal che portano il nome di Karafili e Agogliati.

Nella ripresa poi i nigeriani, dilagano, riescono a portarsi avanti e a rimanerci fino al fischio finale dell’arbitro.

Nell’altra partita del girone 2, il Genoa sconfigge i brasiliani dell’Internacional con il punteggio di uno a zero.

E proprio la formazione ligure sarà il prossimo avversario del Perugia, nella partita che si disputerà domani pomeriggio, con fischio di inizio alle ore 15, nello stadio "Falconara" di Lerici.