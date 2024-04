Il Perugia va a caccia del finale perfetto. Formisano e le mosse per sfidare la Vis Pesaro

Inseguire fino all’ultimo la terza piazza, tenere a bada le altre “quarte”, ricominciare ad avere continuità anche in trasferta, approfittando del momento difficile dell’avversario. Insomma, la partita di Pesaro, in programma questa sera al Benelli, non è sicuramente una sfida priva di stimoli per i biancorossi di Formisano. Di fronte una squadra in difficoltà che si è affidata all’esperto Stellone per tirarsi fuori dai guai delle zone rosse della classifica. Imprevedibili, a quanto sembra, le scelte del tecnico della Vis Pesaro per cambiare le sorti della stagione, mentre Formisano dovrebbe mettere da parte, almeno dall’inizio, la soluzione del tridente provato con l’Olbia per riportare la squadra al 3-5-2.

Perché se al Curi alla squadra biancorossa riesce quasi tutto (sette vittorie e due pareggi nelle nove partite del girone di ritorno), un po’ meno, nelle ultime settimane, succede in trasferta.

Le varie piccole emergenze sono rientrate, Matos è tornato dalla squalifica, Mezzoni ha recuperato, così come Iannoni, Paz e Sylla che hanno iniziato la settimana con lavori specifici, chi in piscina e chi a parte.

Ci sarebbe da fare i conti con i calciatori diffidati (Iannoni, Paz, Torrasi e Cancellieri), ma Formisano potrebbe rimandare le eventuali strategie solo a ridosso dell’ultimo turno della stagione regolare. E allora Iannoni, Paz e Torrasi potrebbero essere tutti in campo, perché ci sono ancora obiettivi da conquistare. Le diffide, infatti, si cancellano quando iniziano gli spareggi, ma un eventuale "giallo" rimediato nell’ultima gara di campionato costa la squalifica nel primo turno dei play off.

Davanti ad Adamonis le scelte potrebbero essere le stesse della scorsa settimana nella gara interna con l’Olbia, con Mezzoni, Angella al centro e Vulikic a completare il pacchetto arretrato. Sulle fasce spazio a Paz a destra e Lisi sulla corsia mancina, mentre al centro Formisano dovrebbe optare per Iannoni e Torrasi con la terza maglia che potrebbe finire sulle spalle di Agosti che alla vigilia del confronto appare favorito rispetto a Kouan. Il dubbio è invece in attacco: certo di una maglia pare essere Vazquez, mentre per l’ultimo posto sarà ballottaggio tra Matos e Seghetti con il secondo in vantaggio. Per Sylla, l’ex di turno, potrebbe scattare la panchina: l’attaccante deve ritrovare la migliore condizione, quella di quando è arrivato, nel mercato di gennaio, proprio dalla Vis Pesaro.