Il programma. Squadra oggi a riposo, ripresa domani pomeriggio

Biancorossi a riposo, oggi, dopo la trasferta di Pesaro. La squadra di Formisano si ritrova domani pomeriggio, all’antistadio, per iniziare a pensare alla prossima gara, domenica al Curi, contro l’Arezzo. Sarà una sfida sentita e importante, con la squadra toscana che chiuderà il turno con il posticipo in agenda questa sera, nella gara contro la Torres. A proposito della partita del Curi, nei prossimi giorni si conosceranno le ulteriori restrizioni per i tifosi ospiti: l’Osservatorio ha già disposto l’obbligo della tessera del tifoso, ma è almeno prevedibile che verranno applicate le stesse modalità dell’andata, quando ai sostenitori biancorossi fu imposto l’obbligo del pullman per raggiungere la città toscana. Tornando al campo, da domani l’allenatore Formisano penserà al prossimo match, l’ultimo in casa della stagione regolare.