Il ricordo. Oggi pomeriggio la messa per Renato Curi

Dopo il ricordo in campo, durante la partita con l’Entella, nel giorno dell’anniversario della morte, oggi si terrà la santa messa per Renato Curi che sarà celebrata da don Mauro Angelini. La messa si svolgerà, come da tradizione, nel piazzale antistante lo spogliatoio con inizio ore 17,30 alla presenza di squadra, staff tecnico e dirigenza del Perugia calcio oltre, naturalmente, a quella dei familiari, amici, ex compagni di squadra e di chiunque voglia partecipare. Prima della messa per Curi i biancorossi saranno in campo per preparare la partita di domenica, sul campo dell’Ancona. I calciatori che hanno giocato il match con l’Entella sosterranno una seduta di scarico, più intenso il lavoro per chi è rimasto in panchina, o è subentrato nella ripresa. Anche il programma di domani prevede un allenamento fissato nel primo pomeriggio.