Il Trofeo. Paz vince la tappa del Miglior Grifone. Lewis è secondo

Si aggiudica un’altra tappa l’esterno biancorosso Yeferson Paz. Il goleador del match contro il Gubbio, che con la rete realizzata al 7’ del primo tempo ha regalato al Perugia tre punti d’oro, è stato scelto dai tifosi del Perugia come migliore della trentaduesima giornata di campionato. Con il 41,03% dei voti, Paz ha vinto la tappa del ‘Trofeo Miglior Grifone Stile Gioiello’ (ideato a organizzato dal Centro di Coordinamento Perugia Clubs), relativa partita Gubbio–Perugia. Al secondo posto si è piazzato Lewis che ha conquistato il 17,95% delle preferenze, terzo posto per Mezzoni con il 14,10%, quarto per Kouan con il 12,82 e quinto, invece, per Lisi con il 5,13%. In testa alla classifica generale del trofeo, a sei gare dalla fine, rimane Seghetti con 132 punti, inseguito da Kouan con 104, Iannoni con 84, Bartolomei con 81, Adamonis con 80, Paz con 67 e Mezzoni con 57.