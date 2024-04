Il turno. Oggi sette incontri. Carrarese a Recanati

La giornata di campionato si è aperta venerdì, co il successo esterno del Pinero sul campo del Sestri Levante (2-0). Oggi si giocano sette partite: alle 14 tre sfide: Perugia-Olbia, Pontedera-Ancona e

Torres-Fermana. Alle 16, 15 sarà il turno di Juventus Next Gen-Cesena e Recanatese-Carrarese, mentre alle 18,30 scendono in campo a Ferrara, SPAL e Gubbio. Il turno serale della domenica prevede Rimini-Vis Pesaro. Due incontri, invece, nel posticipo del lunedì: alle 20,45 è in agenda il derby toscano Lucchese-Arezzo e poi

Pescara-Entella.

CLASSIFICA: Cesena (già promosso in serie B) 86, Torres 72, Carrarese 64, Perugia 59, Gubbio 54, Juventus NG 48, Pescara 48, Arezzo 47, Pontedera 47, Rimini 44, Pineto 44*, Lucchese 43, Entella 41, Sestri Levante 41*, SPAL 37, Ancona 35, Recanatese 34, Vis Pesaro 33, Fermana 25, Olbia 25

* una gara in più.