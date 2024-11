Imbarazzo a Pineto: Grifo indecoroso. Partenza choc, tre gol in mezzora

PINETO - Imbarazzo a Pineto. Una squadra impresentabile per atteggiamento e prestazione si fa travolgere dai padroni di casa, animati invece da agonismo, voglia e coraggio. Tutto quello che è mancato al Perugia che nel primo tempo tocca il punto più basso degli ultimi anni, con tre gol subiti in mezzora. Finisce 3-1 per il Pineto che ha dimostrato, a differenza del Grifo, di voler uscire dal limbo e da una classifica pericolosa e di voler recitare un ruolo in questo campionato. Giocatori in confusione, in balia degli eventi, la maggior parte irriconoscibile: una situazione che non può essere riconducibile solo alle assenze o alle scelte dell’allenatore (anche se quelle iniziali sono discutibili). Difficile non pensare anche a un malessere generale diverso. Uno spettacolo indecoroso per i 178 tifosi perugini che hanno fatto chilometri. A dare fiducia è la faccia di Zauli, uno che ammette gli errori e che non si nasconde. Anche se adesso deve fare i risultati.

Le scelte. Stavolta la vera emergenza è la difesa e le scelte compiute in avvio non premiano: Souare e Squarzoni su tutti, finiscono travolti nella prima mezzora di gioco. Eppure in avvio, dopo due minuti Sylla cicca l’occasione e sulla ripartenza il Pineto fa 1-0: conclusione di Gambale, respinta di Gemello, arriva Bruzzaniti e fa centro (3’). La partenza è in salita, ma lo choc dura poco perché Seghetti al 6’ fa subito 1-1. Tutto risolto? Macché: al 12’ Germinario con un destro dal limite fa subito 2-1. Il Perugia è scarico, ogni conclusione è un brivido. La sfida è un monologo del Pineto con la squadra di Tisci che ha possesso palla e occasioni. Biancorossi in balia delle onde, in confusione totale, incapaci di contrastare gli avversari e di mettere in fila due idee. Gemello al 27’ riesce a salvare la sua porta e a tenere la gara ancora aperta, alzando d’istinto la conclusione di Del Sole che però al 30’ fa 3-1 dopo un disimpegno sciagurato di Souare. All’intervallo Zauli ne cambia addirittura 4: restano negli spogliatoi Souare, Seghetti (infortunato), Ricci e Squarzoni, dentro Lisi, Bacchin, Matos e Polizzi. Grifo con Mezzoni e Bacchin sulle fasce, Leo e Giraudo al centro della difesa, in attacco, invece Polizzi, Matos e Lisi alle spalle di Sylla. Il Perugia è più decoroso, ma ormai il Pineto ha già preso il largo e Giunti (12’) e Sylla (17’) entrambi sul cross di Lisi non riescono a riaprire la partita, mentre Gemello dice di no a Gambale (24’). E come se non bastasse, Polizzi al 35’ viene espulso per doppia ammonizione, lasciando il Perugia in 10.

Francesca Mencacci