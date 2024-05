In viaggio. Il Coordinamento organizza la trasferta

PERUGIA - Sabato il Perugia sarà impegnato nella partita di ritorno del primo turno dei play off nazionali allo stadio dei Marmi di Carrara contro la Carrarese. I tifosi del Grifo si stanno attivando per preparare la trasferta in Toscana di sabato sera. Ci sarà il Centro di Coordinamento Perugia Clubs che comunica di essere attivo nell’organizzazione della trasferta di Carrara del 18 maggio. La partenza (l’orario dell’incontro sarà deciso oggi ma sarà alle 20,30 o 21 se ci sarà diretta RaiSport) è fissata per le ore 15.30 dal parcheggio del Centro Commerciale Borgonovo, in viale Centova. Il prezzo del viaggio, in attesa della comunicazione dei biglietti, è di 25 euro. Chi fosse interessato alla trasferta con il Coordinamento si può informare e può prenotare contattando i seguenti numeri di telefono: Mirco (338.7532481), Stefano (347.6309097) e Mauro (338.8389472).