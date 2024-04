Indiani-Perugia, che storia. L’andata fu fatale per Baldini

Paolo Indiani e il Perugia, una storia nata sul nascere. Per ben due volte. Anzi, in verità la relazione era iniziata, ma le strade si sono divise prima di fare sul serio. Il tecnico toscano, anni dopo, in un’intervista, parlò di rimpianto per quelle occasioni mancate. Oggi, però, è l’allenatore dell’Arezzo che domenica arriverà al Curi per mettere al sicuro la partecipazione play off. Tutta un’altra storia. Paolo Indiani arrivò in biancorosso nel 2005, voluto da Alessandro Gaucci che lottava per evitare il fallimento del Perugia calcio. Missione che non riuscì e allora Silvestrini, che subentrò, decise di confermare quella scelta, ma Indiani prima del via fece le valigie. "Rimasi scosso da quell’estate, non vedevo prospettive, per cui decisi di mia spontanea volontà di andarmene, anche se alla lunga riconobbi che la mia fu una scelta sbagliata ed ho sempre riconosciuto questo mio errore", raccontava Indiani anni dopo. Diversa la situazione del 2008, quando alla guida del Perugia arrivò Covarelli. A fine agosto, prima del campionato, la fine del rapporto. "Ma non scrivete che questa è un fuga — dichiarava a caldo — L’altra volta sì e mi sono pentito amaramente. In questo caso tutto è precipitato e non so darmene una motivazione. Evidentemente non c’era fiducia, forse non ero l’allenatore adatto a loro". Tra Indiani e il Perugia solo sfide da avversari con uno score che parla di tre vittorie per il Grifo, due pareggi e un successo per l’allenatore toscano. Una vittoria, quella dell’andata, che segnò l’esonero di Francesco Baldini. Anche stavolta sfida un Perugia in difficoltà: all’andata fece storcere la bocca il pari interno con la Vis Pesaro prima del derby, stavolta ha fatto arrabbiare e non poco la sconfitta con i marchigiani. Ma il Perugia ha tutte le intenzioni di cambiare il passo in questo finale per arrivare almeno col morale alto ai play off.