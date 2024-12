Infortunati. Giraudo in dubbio. Seghetti ci sarà. Dell’Orco a gennaio

PERUGIA - Montevago assenteper squalifica, Giraudo in forte dubbio, Angella da valutare, Seghetti, invece, potrebbe tornare a disposizione per la gara con il Campobasso. Il perugia ha pubblicato il bollettino medico, a seguito degli accertamenti clinici svolti dallo staff sanitario e degli esami strumentali effettuati dal dottor Giovanni Rosi. "Giraudo non ha riportato lesioni muscolari rilevanti al compartimento adduttorio della coscia destra. Il giocatore ha già iniziato il programma di recupero personalizzato e le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente. Angella prosegue il programma di riatletizzazione e verrà valutato – si legge nella nota – quotidianamente.

Seghetti ha concluso il programma di recupero a seguito della lesione di primo grado del bicipite femorale della coscia destra rimediata contro il Pineto e verrà riaggregato al gruppo nei prossimi giorni. Mentre Dell’Orco ha iniziato il lavoro parziale in gruppo (ma tornerà a gennaio anche per una questione di liste chiuse, ndr). Cisco prosegue il proprio percorso di recupero, in linea con i tempi di recupero inizialmente stimati, e verrà rivalutato settimanalmente, mentre Lewis, a tre mesi dall’operazione, ha iniziato il lavoro di corsa sul campo.