Le pagelle. Morichelli la combina grossa. Ricci e Giunti, serata storta

ALBERTONI 6- Chance in Coppa Italia per il vice di Gemello. Nulla può fare sul vantaggio dell’Arezzo, ma sul 2-0 forse poteva fare un passo in avanti. Nella ripresa si fa vedere per due interventi efficaci.

LEO 5,5 viene schierato a destra, crossano dalla sua parte in occasione del raddoppio. Con l’ingresso di Mezzoni nella ripresa, passa al centro.

MORICHELLI 4,5 Dopo la lunga esclusione, ritrova il gruppo e un posto dall’inizio, per il forfait all’ultimo di Plaia. Al 4’ minuto “para“ la conclusione ravvicinata di Renzi, ma dopo dieci minuti sbaglia un controllo e serve a Ogunseye la palla dell’1-0. Sostituito all’intervallo.

AMORAN 6 prova a mettere una pezza alle défaillances di Morichelli. Anche nella ripresa resta concentrato.

BACCHIN 5,5 la fase difensiva non è ovviamente il suo forte. Nella prima parte se la vede con Guccione. Meglio dalla mediana in su.

TORRASI 6- Il Perugia viene chiuso e non riesce a trovare le armi giuste per far uscire la squadra dall’empasse. Ma al 19’si segnala per una grande conclusione che si stampa sulla traversa.

GIUNTI 5 Sbavature pericolose, stavolta molti bassi. Una serata storta, prima con Torrasi e poi con Di Maggio.

RICCI 5 Si accede e si spegne come la squadra. In avvio c’è da correre e chiudere e non è il suo campo preferito, quando il Grifo esce dal guscio prova a metterci anche il suo piede.

PALSSON 6 Ritrova in Coppa una chance dal primo minuto. Quando il Perugia rialza la testa e comincia a guadagnare metri si vede la sua qualità, su calcio da fermo e anche nel servire i compagni. Viene sostituito all’intervallo.

LISI 6 si scambia con Bacchin, si vede che non vuole cedere alla sconfitta e si sacrifica a spasso per il campo.

MONTEVAGO 5,5 Titolare anche in Coppa, sgomita ma non incide. Viene servito poco, però.

MEZZONi 6- Ingresso che si avverte poco.

DI MAGGIO 6- Non riesce a ripetersi.

SYLLA 5,5 appena entrato ha una buona chance per riaprire la gara, ma la sbaglia.

MATOS 6 Realizza il rigore.

MARCONI 6 Conquista il rigore.

Francesca Mencacci