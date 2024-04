La carica di matos. "Playoff, rivali alla portata. Vogliamo andare in B»

PERUGIA - E’ entrato nella ripresa e ha cambiato la partita. Non solo l’assist per Vazquez, ma una serie di azioni pericolose. Il centravanti del Perugia, Ryder Matos, è stato decisivo contro l’Arezzo. "Adesso sto bene fisicamente e mentalmente, sono in forma - ha detto alla a trasmissione Fuori Campo su Umbria Tv - Quei 10 mesi di stop, causa infortunio, dello scorso anno mi hanno condizionato molto ma ora sono al 100%. Contro l’Arezzo ho fatto una buona partita ed era complicato visto che sono entrato in campo in una situazione di svantaggio. Ma sono contento che con il mio ingresso siamo riusciti a trovare il gol con Vazquez". L’attaccant guarda ai playoff: "Dopo Cesena si azzera tutto. Non giocheremo contro Real o Juve, affronteremo tutte squadre che sono alla nostra portata. Abbiamo una rosa di buoni giocatore e, se facciamo le cose giusto, abbiamo possibilità di andare in B".