LA LUCCHESE. "Sfidiamo un team molto importante. Ma saremo pronti»

Anche la Lucchese è al lavoro per la prima partita dell’anno sul campo del Perugia. "Abbiamo trascorso qualche giorno con le nostre famiglie, cercando di ricaricarci per farci trovare pronti per la prima sfida del nuovo anno – ha spiegato il centrocampista Tumbarello – . Sappiamo che andremo ad affrontare un avversario molto importante, dal grande blasone, una neo retrocessa che sta provando a risalire subito di categoria. Noi, come sempre, cercheremo di preparare questa sfida con la massima attenzione e, anche se non sarà una partita facile, cercheremo di dare tutto il massimo per cercare di portare a casa un risultato positivo". Sul campionato: "Siamo partiti molto bene, poi abbiamo avuto un cammino molto difficile, nonostante un buon gioco, i risultati non arrivavano. Ma noi eravamo consapevoli che, prima o poi, saremmo tornati a vincere. Siamo rimasti uniti ed abbiamo continuato a seguire le indicazioni del mister".