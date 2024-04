La polemica del Lecco. Di Nunno vende. E fa causa alla Figc: "Mi hanno rovinato»

Paolo Di Nunno, patron del Lecco che questa estate, dopo una lunga battaglia “conquistò” la B al posto del Perugia, come si legge su laprovinciaunicatv. annuncia di voler cedere la società, ormai vicina al ritorno in Serie C dopo un solo anno in B e pensa di fare causa alla Figc: "Chi compra il Lecco avrà già la squadra pronta e uno dei mister più bravi che ha un contratto ancora per un anno. Andate a vedere i prestiti che abbiamo in giro, ci fate una squadra di C di buon livello già così. Ma a me non interessa più, mi hanno già rovinato quest’estate, quando pensavo di salvarmi come minimo in B. Io sto studiando il modo di fare causa alla Figc per quella ingiustizia che, per sanarla, ci ha costretti ad andare fino al Consiglio di Stato. Di sicuro non è stata colpa nostra, ma a retrocedere siamo noi. Mentre gli altri facevano mercato, noi eravamo in tribunale".