La preparazione. Ballottaggi in attacco per vincere il derby

PERUGIA – Continua la preparazione dei biancorossi in vista della partita di domenica al "Curi" contro l’Arezzo. Alessandro Formisano sta ragionando sulla formazione da schierare in base all’avversario e anche in base alla lista dei diffidati in vista della prima gara play off: i calciatori diffidati che verranno ammoniti, infatti, nell’ultima gara di campionato, saranno costretti a saltare la sfida degli spareggi. Così anche i calciatori che prenderanno il cartellino rosso. Mentre si cancelleranno le diffide.

Detto questo, l’allenatore biancorosso deve fare i conti con la condizione non eccellente di Paz che potrebbe essere risparmiato in questo finale di stagione, nelle ultime due gare.

Mentre, con molta probabilità, la partita contro i toscani sarà l’occasione per rivedere in campo Dell’Orco che, completamente ristabilito, deve ritrovare la migliore condizione per le partite degli spareggi. In attacco, invece, ci sarà da scegliere la coppia, o il tridente, più in forma dopo un appiattimento preoccupante in tema di gol fatti (soprattutto in trasferta). A centrocampo, invece, non si esclude un ritorno in campo di Bartolomei, anche in questo caso il centrocampista deve ritrovare una buona condizione per gli spareggi. La preparazione del match prosegue sedute al mattino oggi e domani.