La ripresa. Iannoni e Paz a riposo. Matos, squalifica scontata

PERUGIA - Dopo un giorno di riposo, ieri pomeriggio il Perugia è tornato ad allenarsi per preparare al meglio la prossima sfida di campionato, in programma domenica sera in casa della Vis Pesaro. Ritrovati fiducia e vittoria, con la bella prestazione al Curi sull’Olbia, i biancorossi si sono ritrovati a Pian di Massiano per affrontare il gran finale con l’obiettivo terzo posto. Iannoni e Paz, sono rimasti a riposo precauzionale. Alla ripresa hanno effettuato lavoro di scarico i giocatori che sono scesi in campo domenica, seduta piena invece per chi è subentrato e chi è rimasto fuori. Da valutare le condizioni di Mezzoni, uscito per un risentimento muscolare, e di Lewis. Per la sfida a Pesaro torna invece a disposizione Matos, che ha scontato la squalifica.