La squadra. Alla ripresa da valutare Iannoni. Trasferta ad Arezzo: oggi le decisioni

Cambio di programma in casa biancorossa. I giocatori si sono ritrovati ieri a Pian di Massiano per partecipare alla cena della società con gli sponsor, ma la prima seduta della settimana sarà oggi pomeriggio a Pian di Massiano per preparare la trasferta di lunedì prossimo sul campo dell’Arezzo. Dopo l’amaro pareggio contro la Vis Pesaro la squadra guarda avanti. Alla ripresa dei lavori sono diverse le situazioni che Baldini dovrà valutare. Sotto i riflettori le condizioni di Vazquez, assente anche in occasione della sfida con i marchigiani, che farà una nuova ecografia di controllo per chiarire la situazione. Ma c’è ottimismo per il prossimo match: l’attaccante potrebbe dare la sua disponibilità. Fari puntati, alla ripresa, anche sulle condizioni di Iannoni, uscito dal campo per un risentimento muscolare, e Angella che avrebbe chiuso la partita non al meglio. Già oggi se ne saprà di più sulle condizioni dei tre.

Intanto, il Perugia "comunica che lunedì nella clinica Villa Fiorita di Perugia, il calciatore della Primavera Dzhaner Sadetinov è stato sottoposto a intervento chirurgico per la riduzione della frattura da stress del quinto metatarso del piede sinistro. L’intervento, eseguito dal professor Cerulli e alla presenza del dottor Chillemi e Cirimbilli, è perfettamente riuscito.

Trasferta di Arezzo. Oggi pomeriggio i tifosi biancorossi sapranno come potersi organizzare per la trasferta di lunedì sera. le autorità competenti renderanno note le restrizioni e anche le modalità per raggiungere Arezzo per il derby nel posticipo.