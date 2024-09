La squadra. Anche Bartolomei è out. Giraudo e Mezzoni dall’inizio

Si allunga la lista dei giocatori indisponibili per la trasferta di Carpi. Alessandro Formisano dovrà rinunciare anche a Bartolomei: il centrocampista potrebbe non recuperare dal problema fisico riportato dopo la partita con la Spal e quindi non sarà del gruppo che domani partirà per il ritiro pre gara. Quindi dopo l’emergenza in difesa e in attacco, si crea un vuoto anche a centrocampo. Fuori uso anche Seghetti: l’attaccante pure ieri ha disertato la seduta di allenamento e al massimo potrà far parte della comitiva per un posto in panchina. In difesa, invece, il nuovo forfait riguarda Viti che non sarà in panchina. Così come Squarzoni e Lisi, gli infortunati di lungo corso (Dell’Orco e Lewis), Sylla e i calciatori impegnati con la Nazionale. Qualche speranza, invece, per Souare che ieri ha svolto l’allenamento con il gruppo e potrebbe rientrare nella lista dei convocati. Formisano lancia dal primo minuto Mezzoni, arrivato l’ultimo giorno di mercato, ci sarà spazio dal primo minuto anche per Giraudo e ci sarà la conferma di Cisco sulla fascia destra. L’idea è quella di proporre una squadra con il 3-4-2-1: vista l’assenza degli attaccanti, possibile la scelta di due trequartisti alle spalle dell’unica punta. Davanti a Gemello dovrebbero trovare spazio Mezzoni, Angella e Giraudo (nel ruolo di centrale di sinistra), mentre sulle fasce dovrebbero essere confermati Cisco e Bacchin, con Giunti e Torrasi al centro della mediana. Ricci e Palsson candidati ad una maglia alle spalle della punta, Montevago. Oggi e domani, Formisano chiuderà le porte degli allenamenti per fare le prove generali in vista della seconda trasferta della stagione.