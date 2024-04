La squadra. Dell’Orco pronto al rientro L’Olbia a Rimini

PERUGIA - Buone notizie a Pian di Massiano. Dopo tre giorni di riposo i biancorossi si sono ritrovati ieri pomeriggio per la ripresa dei lavori in vista della prossima partita, domenica, al Curi contro l’Olbia. Alessandro Formisano può sorridere: Dell’Orco ieri scattava nella sua seduta differenziata e da oggi potrà tornare ad allenarsi a pieno ritmo con tutto il gruppo. Una bella notizia in vista del rush finale e soprattutto degli spareggi. Il difensore ha smaltito il problema muscolare e per la difesa biancorossa è un rientro di lusso. Qualche problema, invece, per Giunti ma il centrocampista potrebbe comunque essere disponibile. Formisano sa che questi giorni dovranno servire per cercare di essere sicuramente più efficaci in fase offensiva, visto che il Grifo, in trasferta, non segna più. Intanto c’è una gara in casa con l’Olbia che va vinta per dare slancio e morale alla squadra. Il programma prosegue con sedute al mattino.

Intanto l’Olbia, che domenica sarà al Curi, oggi gioca il recupero della sfida con il Rimini. Una gara da dentro-fuori per i sardi ultimi insieme alla Fermana. Il tecnico Marco Gaburro ci va dritto per dritto. "Vincendo a Rimini entri dentro i playout e dopo, nelle ultime quattro giornate, diventa un gioco psicologico e calcistico starci dentro. Ma se non lo fai da Rimini in poi la nostra possibilità di giocarci la salvezza agli spareggi dipenderà dagli altri, anche perché non abbiamo più scontri diretti".