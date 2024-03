La squadra. Ieri seduta di scarico. Matos squalificato

I biancorossi si sono ritrovati ieri pomeriggio per una seduta di scarico. I calciatori scesi in campo contro la Carrarese hanno svolto una seduta di scarico, allenamento più intenso invece per chi è rimasto in panchina e per chi è subentrato. Seghetti e Iannoni, usciti non al meglio dopo la partita allo stadio dei Marmi sono rimasti a riposo, ma non dovrebbero avere strascichi evidenti in vista della prossima gara che i biancorossi di Formisano giocheranno contro l’Olbia, tra oggi giorni al Curi. Per il prossimo appuntamento di campionato, invece, Formisano avrà nuovamente a disposizione Lisi che ha scontato il turno di squalifica, mentre sarà fermato dal giudice sportivo Matos che ha rimediato il giallo che gli costa lo stop. Dopo la seduta di scarico di ieri pomeriggio i biancorossi si fermeranno per tre giorni, con la ripresa fissata per martedì pomeriggio.