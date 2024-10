La squadra. Ripresa sul campo di Solomeo . Montevago a pieno ritmo

Ripresa degli allenamenti a Solomeo per i biancorossi di Formisano reduci dal successo contro la Lucchese. La squadra ha svolto una seduta al mattino, i calciatori impegnati nella gara con i toscani hanno svolto un lavoro più blando, più intenso, invece, l’allenamento degli altri. Assente Gemello che ha lavorato nella palestra di Pian di Massiano, mentre Montevago ha lavorato a pieno ritmo col gruppo e si prepara per la sfida di sabato, ancora in casa, contro la Virtus Entella. Non è ancora disponibile, invece, Marconi: il giovane attaccante rimanda il ritorno in campo. Indisponibili ieri e anche sabato contro la squadra ligure, Plaia e Di Maggio che hanno risposto alla chiamata delle rispettive nazionali, Under 19 e Under 20. Per oggi è prevista doppia seduta: la mattina a Solomeo e il pomeriggio al Curi lavoro specifico. In entrambe le circostanze le porte saranno chiuse al pubblico. I prossimi tre giorni di allenamento consentiranno a Formisano di testare la condizione del gruppo e di valutare la possibilità di schierare Montevago dal primo minuto: l’attaccante è entrato molto motivato. Intanto ha preso il via la prevengita dei tagliandi per sabato (fischio di inizio alle 17,30). I tagliandi possono essere acquistati in modalità online e nelle ricevitorie abilitate Ticketone (chi ha caricato l’abbonamento sulla Grifo Card deve presentarsi al tornello munito di segnaposto consegnato al momento della sottoscrizione) e partire da oggi anche alla biglietteria di Pian di Massiano (presentarsi muniti di carta d’identità, no tessera sanitaria). Il botteghino di Pian di Massiano sarà aperto nei seguenti orari: oggi, domani e venerdì il mattino dalle 10 alle 13 e nel pomeriggio dalle 16 alle 19. Sabato, giorno della gara, dalle 10 alle 15:30 orario continuato (orario di chiusura tassativo ma è sempre possibile dopo questo orario acquistare online e nelle ricevitorie).