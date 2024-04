La stagione. Solo nove squadre in serie C hanno già il pass per i play off

PERUGIA - Restano ancora quattro giornate da disputare e ancora diversi verdetti da emettere. Con il finale di stagione di C che si avvicina, la lotta per la promozione diretta in cadetteria e i playoff si fa sempre più accesa. I verdetti più importanti, però, sono già stati emessi: Cesena, Mantova e Juve Stabia guidano le rispettive classifiche, i bianconeri sono già in B (hanno festeggiato lo scorso weekend dopo il successo di misura ottenuto contro il Pescara), mentre le altre due devono ancora staccare definitivamente il biglietto per la promozione diretta ma già nel prossimo turno potrebbero festeggiare il traguardo. Dietro di loro, un nutrito gruppo di squadre si contende i posti per i playoff con alcune che hanno già assicurato la loro partecipazione, tra queste anche i biancorossi che in questo finale di stagione possono almeno puntare a chiudere come migliore quarta per poter avere il vantaggio, superato il secondo turno di play off del girone, di accedere alla fase nazionale da testa di serie. Nel girone A, il Padova, secondo in classifica guarda ai playoff, traguardo già raggiunto anche da Triestina e Vicenza. Nel girone B, la Torres non solo ha conquistato l’accesso ai playoff ma è anche assicurata il pass per la fase nazionale. A loro si aggiungono Carrarese, Perugia e Gubbio, pronti a darsi battaglia nel post-season. Per il Girone C, il Benevento è secondo, con l’Avellino che è l’altra squadra certa di partecipare ai playoff. Ad oggi le squadre sicure di aver raggiunto gli spareggi promozione sono nove, poi c’è il Catania, vincitore della Coppa Italia Serie C, che però deve ancora assicurarsi la salvezza nel proprio girone per poter ambire agli spareggi per la promozione.