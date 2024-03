La tappa. Integrity Tour a Pian di Massiano. Si combatte la frode sportiva

L’Integrity Tour fa tappa a Perugia. Il progetto che, tramite la formazione attiva, vuole combattere le pratiche di match fixing e ogni tipologia di frode sportiva, prosegue il suo percorso tra i club della C NOW. L’iniziativa, fortemente voluta da Lega Pro e Sportradar AG in collaborazione con l’associazione Italiana Calciatori è stata ospitata all’interno della sala stampa dello stadio “Renato Curi” dall’AC Perugia Calcio. Vi hanno preso parte tutti i componenti della prima squadra, dai calciatori sino a staff tecnico e dirigenza, e la formazione di Primavera 2, in rappresentanza del Settore Giovanile. Presenti, come di consueto, in qualità di relatori: l’avvocato Marcello Presilla, Responsabile Integrity per l’Italia di Sportradar AG, Giovanni Marchi e Alice Fraccari, in rappresentanza di Lega Pro, e Andrea Fiumana, referente AIC. I loro interventi, seguiti con particolare attenzione da tutti i partecipanti, hanno toccato numerosi temi del mondo sportivo, ma con un comune denominatore: la salvaguardia delle competizioni agonistiche e di tutti i valori dello sport. Il direttore sportivo del Perugia Calcio, Jacopo Giugliarelli, ha riassunto così il valore dell’Integrity Tour: “Voglio ringraziare Lega Pro,Sportradar AG e AIC per aver ideato questo progetto. È fondamentale essere costantemente aggiornati in merito a questo tema. L’aspetto valoriale di questi incontri deve accompagnare giorno dopo giorno ogni atleta sempre più esposto a questo tipo di rischi che potrebbero mettere a repentaglio non solo la carriera ma anche la vita personale".

La prossima giornata dedicata all’Integrity Tour sarà il 9 aprile, quando l’iniziativa di formazione farà tappa in casa della Torres.