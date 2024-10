La visita dell’ex. Materazzi: "Io tifo per voi. Riportate in alto questi colori»

Prosegue la preparazione dei biancorossi in vista della partita interna di domenica con il Milan Futuro. In campo anche Matos che ha smaltito l’influenza e torna a disposizione di Formisano. Ma per i grifoni non è stata una giornata come le altre: i biancorossi hanno infatti ricevuto la visita dell’ex Marco Materazzi. L’ex difensore del Perugia, invitato dalla società di Faroni, ha incontrato i dirigenti, l’allenatore Formisano e ha stretto la mano a tutti i calciatori. "Io tifo per voi – ha detto Materazzi, ricevendo così l’applauso di tutti i calciatori – , avete questa grande opportunità, fino a 23 mi allenavo a Marsala, qui avete struttura incredibile per allenarvi. Io ho iniziato a vincere a 34 anni, voi siete giovani, spero porterete il Perugia dove merita perchè questa è una piazza importante, che ha fame di calcio, se sudate la maglia, la piazza vi segue e vi sostiene. L’amore per la squadra, da parte della Curva Nord, non è mai mancato".

Il capitano Angella si è fatto portavoce del pensiero di tutti: "Ringraziamo Marco per essere qui, ogni parola che possiamo dire su di lui è piccola per quello che ha fatto per il Perugia e per l’Italia. Lo ringrazio per la sua presenza e speriamo di riuscire a portare Perugia dove merita".

Anche l’allenatore Formisano ha commentato la visita dell’ex grifone.

"Quando si rappresenta una maglia – spiega indicando Materazzi – si rappresenta la storia di quella maglia e per dare di più bisogna vivere chi questa storia l’ha rappresentata".