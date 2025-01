L’allenatore. "Ci dispiace, non lo meritavamo. Sono rammaricato e arrabbiato»

PERUGIA – Amarezza, rammarico per l’ennesima occasione fuori casa che lascia strascichi. "C’è grandissimo rammarico, è sicuramente un risultato che non volevamo – spiega Lamberto Zauli – . Ci è mancata qualità negli ultimi metri per cambiare il risultato ma così non è successo. Voltiamo pagina perché la prossima settimana arriva il Pescara e non ci possiamo permettere di pensare a quello che è successo stasera. Anche se il rammarico è enorme".

Le fasi del match. "Dispiace perché secondo me era stata fatta una buona partita. Nel secondo sembrava che avessimo in mano la gara nel palleggio, con meno pressione del Gubbio. Abbiamo avuto alcune occasioni importanti e non le abbiamo sfruttate. Perdere all’ultimo secondo su un traversone dispiace. Volevamo dare continuità, ma ripartiamo dalla determinazione che la squadra ha messo, con anche tante cose buone. Il risultato però non ci gratifica".

Sulle scelte compiute, sulle sostituzioni, Zauli spiega. "Ho deciso di mantenere il palleggiatore (Torrasi, ndr), non ricordo occasioni da parte del Gubbio, noi stavamo trovando buoni fraseggi, poi l’espulsione ha cambiato tutto. Certo, col senno di poi, avrei scelto diversamente. Se pensiamo che appena trenta secondi prima stavamo battendo un calcio d’angolo... Il loro gol non premia la nostra prestazione. Di sicuro dobbiamo migliorare nella gestione di certe situazioni della partita e c’è uno arrabbiato, quello sono io".

Zauli e il modulo. "Le nostre gare sono state tutte equilibrate, anche con il Gubbio abbiamo avuto le nostre occasioni sia nel primo che nel secondo tempo con Di Maggio e Montevago. Purtroppo non riusciamo a trovare continuità in trasferta".

Il futuro e il mercato. "Abbiamo bisogno di giocatori che facciano la differenza. Abbiamo giocato contro una squadra difficile da affrontare, dopo una prima frazione molto combattuta, nel secondo tempo abbiamo avuto noi più opportunità di vincere".