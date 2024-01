L’arbitro. A Pescara fischia Scarpa . Ha diretto la gara di Rimini

PERUGIA - L’Aia ha designato gli arbitri per la seconda giornata del girone di ritorno del campionato di C girone B. Il Pescara ospiterà lunedì, per il posticipo, allo stadio Adriatico (ore 20,30) il Perugia di Formisano. La gara sarà diretta da Eugenio Scarpa della sezione di Collegno, coadiuvato dagli assistenti Simone Biffi di Treviglio e Federico Fratello di Latina, mente il Quarto uomo sarà Domenico Castellone della sezione di Napoli. Il Perugia e Scarpa hanno un precedente in questo campionato, nella trasferta, nel girone di andata, sul campo del Rimini, con il match terminato 2-2 (biancorossi due volte in vantaggio). Una gara che ha avuto risvolti particolari: il match infatti fu a lungo sospeso per il materasso andato a fuoco a bordo campo, dopo il lancio da parte della tifoseria biancorossa di un petardo per festeggiare la rete del Perugia.