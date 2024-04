L’arbitro. Un fischietto di Rimini nel match di Pesaro. Dirige Andrea Zanotti

Una giacchetta nera di Rimini per la sfida di Pesaro. È stato infatti designato l’arbitro Andrea Zanotti di Rimini per dirigere la partita sotto i riflettori tra Vis Pesaro e Perugia, in programma domenica sera con fischio di inizio alle 20,45, e valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie C girone B. Il fischietto romagnolo sarà assistito da Luca Chiavaroli di Pescara e Pierpaolo Carella di L’Aquila. Quarto ufficiale invece sarà Michele Coppola di Castellammare di Stabia.

Non ci sono precedenti tra Zanotti e il Perugia. L’arbitro di Rimini in questa stagione ha già diretto 23 partite tra Serie C, Coppa Italia di Serie C e campionato Primavera. Appena due quelle dirette nel raggruppamento B: la vittoria interna del Pineto con il Pescara e il successo esterno della Carrarese sul campo del Pontedera.