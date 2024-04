L’avversario. ’Grifo tosto e pericoloso’

Roberto Stellone ha la necessità di far cambiare marcia alla Vis Pesaro (33 punti in graduatoria) nelle prossime tre partite e medita cambi in formazione. Il Perugia che arriva al "Benelli" è, per stessa ammissione del tecnico della squadra marchigiana "una squadra tosta, pericolosa sulle fasce, con giocatori importanti. Serve quel pizzico di fortuna per cambiare la gara e la classifica. Il Perugia ha mantenuto diversi giocatori importanti, è stato costruito per vincere, ha una rosa completa, davanti ha calciatori veloci e verrà qui per migliorare la sua posizione in graduatoria".

Motivo per cui, ha ribadito il tecnico, "questa è una partita molto difficile per noi".

Le novità però potrebbero venire dalla formazione: "Penso che sia arrivato il momento di cambiare qualcosa in formazione". Il tecnico ha fiducia, l’importante per Stellone, "è lo spirito e quello non ci manca. Vedo i ragazzi vogliosi, anche se dispiaciuti. Speriamo che i tifosi ci aiutino fin da prima della gara, remiano tutti dalla stessa parte".