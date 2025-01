L’avversario. Lettera di protesta del Pescara alla Lega

Non c’è tempo per fermarsi, perché domenica i biancorossi tormano in campo, stavolta al Curi, per sfidare un Pescara in crisi. Lamberto Zauli ha dato appuntamento alla squadra oggi pomeriggio a Pian di Massiano per archiviare la partita del Barbetti e pensare subito al prossimo match contro l’ex Silvio Baldini. Il club abruzzese, come riporta Rete8, dopo il ko con la Pianese ha inviato una lettera di protesta alla Lega Pro, a firma del presidente Sebastiani, per i torti arbitrali subiti nel corso dell’attuale stagione. Nel mirino del Pescara ci sono gli episodi che riguardano in particolare quattro partite: Vis Pesaro-Pescara 1-0, Pescara-Sestri Levante 1-0 (rigore negato a Bentivegna), Gubbio-Pescara 1-2 (rete del Gubbio in fuorigioco) e la gara di ieri Pianese-Pescara 3-2 (1-0 dei toscani in fuorigioco e rigore non concesso sul 2-2 a Ferraris).