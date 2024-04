Le pagelle. Angella, una buona guardia. Giunti timido, Sylla impalpabile

ADAMONIS 6 Non può fare nulla sulla rete di Prestia. E ancora meno sul rigore calciato da Corazza. Attento negli altri tentativi dei bianconeri.

SOUARE 6 Fatica nella prima parte di gara su Kargbo. Chiude la porta a inizio ripresa, poi con il cambio di Toscano gli tocca Shpendi e se la cava.

ANGELLA 6,5 Fa buona guardia in mezzo alla difesa. Concede poco o niente.

DELL’ORCO 6 spesso prova a staccarsi e a salire, ma non viene servito. In difesa non concede situazioni pericolose.

CUDRIG 5,5 qualche buon cross dalla destra, ma non trova lo spunto per affondare sulla fascia e spreca un paio di corner. GIUNTI 5,5 Trova una maglia titolare dal primo minuto. Dovrebbe caricarlo, invece è troppo timido e scolastico. Non si risparmia, però, e cresce nel finale. BARTOLOMEI 6 Va al tiro al 16’ su suggerimento di Sylla e sarà l’unico tiro della partita. Prestazione attenta e pulita, ma al 36’ contrasta Saber in area e per l’arbitro è rigore, che chiuderà poi la partita.

KOUAN 5 Una gara con pochi spunti. Colleziona invece una serie di leggerezze che con la sua esperienza sono inammissibili. CANCELLIERI 5,5 si vede poco in fase di spinta, ma ha parecchio lavoro da fare in fase di copertura. Non supporta al meglio Dell’Orco quando si sovrappone. Esce all’intervallo.

AGOSTI 5 Gioca alle spalle della punta, Sylla. Va al tiro dopo otto minuti, senza creare problemi a Klinsmann, è invece impreciso in tante situazioni. Non incide e non fa valere le sue qualità. SYLLA 5 dà una buona palla a Bartolomei, ma è tutto qui il suo match. Viene lasciato veramente troppo solo, ma quando ha l’occasione non riesce a tenere un pallone e a far salire la squadra.

BOZZOLAN 6 entra a inizio ripresa. Non fa granché ma ha più iniziativa di Cancellieri.

MATOS 6 prende il posto di Agosti e si piazza alle spalle di Sylla. Prova almeno a dare un pizzico di brio. Dà a Ronchi una buona palla nel finale LICKUNAS s.v. BEZZICCHERI s.v. RONCHI 6 Almeno tira in porta.

Francesca Mencacci