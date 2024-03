Le pagelle. Bene Adamonis, Iannoni il migliore. Una sola sbavatura per Lewis

ADAMONIS 6,5 sventa la conclusione insidiosa di Coppolaro al 41’, respinge su Zanon a inizio ripresa, poi graziato da Finotto. Non sempre trattiene, ma è però sempre reattivo.

MEZZONI 6 una gara a tutto campo, a tratti rischia di essere scavalcato dagli attaccanti di casa, ma riesce a rimediare. Fino all’ultimo secondo, purtroppo.

LEWIS 6 attento in area, in chiusura di tempo aiuta Adamonis a sventare la minaccia nella sua area. Sempre presente, l’unico neo sul gol allo scadere, quando non riesce a fare il miracolo.

VULIKIC 6 al rientro dopo un piccolo risentimento. Prestazione senza sbavature

PAZ 6 riesce a superare bene il suo avversario Cicconi, spreca la chance sul cross di Cancellieri (14’). Nella ripresa va più in sofferenza, viene coinvolto nel gol della Carrarese, ma fa quello che può.

IANNONI 6,5 prestazione di spessore. Mostra strapotere nel recuperare palla e ripartire. Solido fino a quando resta in campo e sempre pronto ad inserirsi.

TORRASI 6 equilibrato nella zona centrale dove c’è parecchio traffico. Lo cercano col contagocce nella prima fase, un peccato perché quando può verticalizza come nessun altro.

KOUAN 6 Attento in fase di non possesso, presente in tutte le zone del campo ma impreciso in appoggio e in conclusione. CANCELLIERI 6 Prende il posto di Lisi squalificato, sforna un gran cross al 14’ per Paz. Ci prova su punizione a fine primo tempo. Qualche sbavatura in fase difensiva.

SEGHETTI 5,5 prova a divincolarsi dagli esperti difensori della Carrarese, non sempre gli riesce.

MATOS 5,5 nella prima parte è più nel vivo rispetto a Seghetti, ma rimedia un giallo evitabile che gli costa la squalifica nella prossima sfida. Nella ripresa conclude senza potenza (8’).

RICCI 5,5 entra ma il Perugia è già in fase calante.

SYLLA 5,5 dopo un paio di gare sottotono parte dalla panchina. Ci mette la testa, ma non è tonico. Anzi è piuttosto nervoso.

BARTOLOMEI 6 al rientro dopo settimane di infortunio. Può poco.

CUDRIG s.v.

VAZQUEZ s.v.

Francesca Mencacci