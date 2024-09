Le pagelle. Difesa attenta, Bacchin penalizzato. Matos inventa, Polizzi spreca

GEMELLO 6 Il primo tempo si vede solo scavalcare da una conclusione di Crialese. Nella ripresa fa lo spettatore.

MEZZONI 6,5 tutto considerato (l’atteggiamento sulla carta spinto del Pescara) riesce a ritagliarsi spazi per salire, subisce tanti falli, non sempre ben valutati.

ANGELLA 6,5 Buon controllo. Sfida Vergani a testa alta in tutte le zone del campo.

GIRAUDO 6 Un paio di chiusure importanti davanti a Gemello. Lotta come un leone. A volte perde un po’ la lucidità ma non sbaglia nulla.

CISCO 6,5 Un primo tempo meno arrembante rispetto alle prime uscite con la maglia biancorossa. A inizio ripresa si accende e porta il Perugia ad un passo dal vantaggio.

DI MAGGIO 6+ schierato tra il centrocampo e la trequarti, si dà un gran da fare, un paio di sventagliate interessanti, tanta corsa e intensità. Una posizione che dà fastidio al Pescara di Baldini. Interpreta alla lettera quanto gli chiede il tecnico.

BARTOLOMEI 6 Una gara di attenzione senza sbavature.

TORRASI 6 Gara senza orpelli, ma con grande intelligenza.

LISI 6 prima volta in campionato, il primo tempo gli serve soprattutto per riprendere le misure e per prendere quelle dell’avversario. Regala a Polizzi un assist che avrebbe meritato miglior sorte.

BACCHIN 6,5 impiegato sempre sulla fascia con buoni riscontri, stavolta viene schierato in attacco per sopperire alle troppe assenze.

Subisce un torto enorme al 27 quando lanciato a rete viene fermato fallosamente da Brosco. Episodio a parte, fa quello che può, viene servito da qualche lancio lungo

POLIZZI 5,5 chance dall’inizio in attacco. Una bella responsabilità che non sembra sentire fino a quando sciupa un gol facile facile.

Nella ripresa, al 15’, perde l’attimo davanti a Plizzari e gli consegna il pallone.

MATOS 6,5 subentra a Polizzi a va due volte vicino al gol, di precisione (la palla sfila a fil di palo) e di potenza, con Plizzari che devia da gran portiere.

GIUNTI s.v.

SOUARE s.v.

RICCI s.v.

Francesca Mencacci