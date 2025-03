Le pagelle. Gemello, pesa l’errore nella ripresa. Giunti e Joselito reggono la mediana

GEMELLO 5,5 Pronto su Svidercoschi al 12’. Alza sopra la traversa, in finale di tempo, una punizione insidiosa di Tanco. Male a inizio ripresa sul corner che riapre la partita.

LEO 6,5 Affidabile e anche intraprendente (si crea due occasioni). Soffre, come tutti, nella ripresa.

AMORAN 6,5 Partita attenta dall’inizio alla fine.

ANGELLA 6 Il capitano torna dopo quasi due mesi. Resta in campo 45’ e non tradisce le attese.

GIRAUDO 6,5 Perucchini gli nega la gioia di un gran gol al 37’. Qualcosa da rivedere sulla rete che riapre la sfida ma è sul pezzo fino all’ultimo.

GIUNTI 6,5 Costretto agli straordinari, tanto lui è abituato. Ormai si muove con disinvoltura in mezzo al campo.

JOSELITO 6,5 Rapido di piedi e di testa. Tiene botta fino all’ultimo.

CISCO 7 Quarto centro stagionale. Sblocca la partita al 24’ con un sinistro che non lascia scampo a Perucchini. Comanda la fascia. Avrebbe una buona chance per raddoppiare (32’) ma perde l’attimo. Conquista però il rigore del 2-0.

MATOS 7 Assist, doppio assist e gol dal dischetto. Sull’1-0 lavora per Cisco e l’esterno non può sbagliare. Fa il bis ancora per l’esterno destro quando lo pesca in velocità e il Grifo conquista il rigore. Dagli undici metri il brasiliano non sbaglia e fa 2-0.

YABRE 6 Dinamico sulla fascia sinistra. Nella ripresa scheggia la traversa.

MARCONI 6 Nuova chance in avvio per il giovane attaccante classe 2005. Prende un giallo al 20’ e rischia qualcosa. Lotta e sgomita.

RICCARDI 6 Libera l’area da una palla che scotta.

BROH 5,5 Entra in un momento complicato. Così così.

KANOUTE 6 Un tiro nel finale e tanto movimento.

LEWIS 6,5 Ancora un po’ macchinoso, ma già una sicurezza.

MONTEVAGO S.V.

Francesca Mencacci