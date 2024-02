Le pagelle. La difesa non concede nulla. Seghetti spreca, Sylla pericoloso

ADAMONIS 6 Grazie alla sua difesa passa una giornata da spettatore.

LEWIS 6,5 bene nel presidiare la sua zona, bravo negli anticipi, dà anche indicazioni ai suoi compagni. Unica disattenzione a inizio ripresa, ma la prestazione è ampiamente sufficiente.

ANGELLA 6,5 si occupa del controllo di Cernigoi che gravita dalle sue parti. Una sicurezza.

DELL’ORCO 6,5 dopo due settimane di chiacchiere e trattative è rimasto al Perugia per la gioia di tutti. Deve arginare Lamesta, il giocatore più pericoloso del Rimini che spesso sfugge al controllo di Lisi. Prova anche a salire per non lasciare nulla di intentato, anche nel finale quando di forze ne restano poche.

PAZ 6 è protagonista al 22’ e al 40’ di due episodi dubbi in area del Rimini. Nella ripresa viene anticipato di un soffio davanti a Colombi. Attento in fase difensiva.

IANNONI 6 arpiona palloni, tonico in mezzo al campo, fa filtro, lascia ad altri gli inserimenti.

TORRASI 6 non riesce sempre a far girare la squadra come vorrebbe. Sale nella ripresa. Decisivo con una chiusura nella sua area.

LISI 6 un po’ troppo frenetico. Il Perugia, nel primo tempo, insiste molto dalla sua parte. Mette in mezzo il miglior cross della prima frazione, sulla testa di Sylla. Si ripete nella ripresa, finché resta in campo, con un suggerimento per Kouan.

KOUAN 6 anche al novantesimo corre come nessun altro in campo. Pecca un po’ di mira, ma non è la qualità che gli si chiede di più.

SYLLA 6,5 è parte del gioco, arretra, spizza, mette in moto l’azione. Il primo squillo da attaccante d’area è al 24’, quando di testa raccoglie il cross di Lisi. Colombi gli dice no.

SEGHETTI 6- Ha la sua chance nella ripresa, quando palla al piede sfonda entra in area ma poi conclude troppo centrale.

CANCELLIERI 5,5 meno preciso di altre circostanze nonostante fosse il più fresco.

CUDRIG 5,5 Dovrebbe portare freschezza e lucidità e invece non riesce a incidere in alcun modo.

Francesca Mencacci