Le pagelle. Matos entra e vivacizza la gara. Sylla e Vazquez, manca l’intesa

ABIBI 6 La prima in campionato, si fa notare con un intervento decisivo su Gambale. Poi alterna uscite efficaci ad altre rischiose. Nulla può sulle reti.

MEZZONI 6 Sfiora il gol al 29’ ma Gambale glielo respinge sulla linea di porta. Dinamico e lucido, anche al centro. Da rivedere qualche imperfezione sulla rete del vantaggio ospite.

LEWIS 5,5 Si fa sorprendere da Gambale in avvio di match. La gara è tra alti e bassi, tante svirgolate e giocate poco pulite.

SOUARE 6 Schierato dall’inizio per consentire a Vulikic il pieno recupero, nella ripresa finisce a sinistra da terzino. Non sfigura. PAZ 6 Meno intraprendente delle ultime uscite. Chiude da terzino, tagliato fuori sul gol del 2-2.

AGOSTI 5,5 Ha una chance dall’inizio che non si gioca benissimo. Non entra mai pienamente in partita, meno brillante e anche un po’ confusionario. Nella ripresa, con l’uscita di Torrasi, passa al centro.

TORRASI 6 Partita senza errori ma senza sussulti. Sfida con poco ritmo con Amadio alle costole. Esce all’intervallo.

KOUAN 6 Gara di grande corsa e sacrificio.

LISI 6 Il Perugia soffre abbastanza dalla sua parte. Ma confeziona un altro assist, stavolta per Iannoni. Purtroppo Manzo lo punisce e sarà costretto a saltare la prossima gara, a Carrara.

SYLLA 5,5 Pare appesantito, forse stanco, sicuramente meno scattante di qualche gara fa. L’intesa con Vazquez, alla prima occasione, non ha funzionato.

VAZQUEZ 5,5 Torna dall’inizio dopo un girone esatto. Non ha grandi possibilità di mettersi in mostra ma ha una condizione da ritrovare.

SEGHETTI 6 Si mangia un gol fatto sull’1-0 per il Pineto. Ma illude i suoi con la rete del 2-1, l’ottavo centro stagionale.

IANNONI 6,5 Ingresso di spessore con tanto di gol da centrocampista di inserimento.

MATOS 6,5 Confeziona l’assist del momentaneo vantaggio di Seghetti, ci riprova per la testa di Iannoni. Un tentativo anche dalla distanza.

RICCI 5,5 Ancora non incide. Non aiuta la difesa sul 2-2.

POLIZZI s.v.

Francesca Mencacci