Le squadre. Per Vulikic pericolo scampato. Il Pineto sarà senza Volpicelli

PERUGIA – I biancorossi hanno ripreso ieri pomeriggio a Pian di Massiano la preparazione in vista della gara di domenica al Curi con il Pineto. Formisano, dopo il successo con il Gubbio, ha concesso alla squadra un giorno di riposo. Buone notizie alla ripresa dei lavori: Stipe Vulikic (nella foto), uscito prima dal match del Barbetti, è stato sottoposto agli accertamenti strumentali che hanno escluso complicazioni. Il difensore sarà quindi a disposizione per la gara di sabato. Non è ancora rientrato in gruppo, invece, Dell’Orco: per il difensore c’è ancora da attendere, magari la prossima sfida fuori casa, tra otto giorni, sul campo della Carrarese. Niente da fare anche per Bartolomei che dopo aver subito un colpo in allenamento, è costretto ai box. Alla ripresa, i calciatori che hanno disputato la gara con il Gubbio hanno svolto un lavoro differenziato, più intensa, invece, la seduta per chi è subentrato e per chi è rimasto sempre in panchina. Intanto il giudice sportivo ha confermato lo stop per Adamonis che sarà costretto a saltare la prossima gara interna, al suo posto Formisano sceglierà Abibi. Due squalifiche, invece, per il Pineto, avversario che sabato arriverà al Curi. Il club dovrà rinunciare a Borsoi, espulso durante l’ultimo match perso con l’Arezzo, ma soprattutto dovrà fare a meno di Volpicelli, che ha rimediato il giallo che gli costa lo stop. Volpicelli ha fino ad ora realizzato 11 gol e fornito sei assist. Condoglianze alla famiglia Barone. "Il presidente Massimiliano Santopadre e tutto il club biancorosso esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Joe Barone, direttore generale della Fiorentina. Alla famiglia e alla società viola le più sentite condoglianze".