Lega Pro: Introduzione VAR per playoff e playout, Marani annuncia grande sforzo

Il presidente di Lega Pro, Marani, ha annunciato l’introduzione del VAR per tutte le gare degli spareggi: "Tutte le partite dei playoff e playout verranno prodotte con 7 telecamere, inoltre ci sarà il VAR in tutte le gare: 51 partite con l’utilizzo della tecnologia, un grande sforzo che volevamo presentare in questo evento. Con i playoff si ricomincia e si riparte: 39 partite di playoff più 12 partite possibili di playout, c’è grande attesa. La finale promozione? Chiudiamo il 9 di giugno alle 17,30, ci aspettiamo tantissime persone sia davanti alla tv che allo stadio”, ha dichiarato Marani. La finale di ritorno playoff verrà trasmessa in chiaro da Rai 2 domenica 9 giugno alle 17:30.

"Credo che il calcio della serie C sia quello più vicino alla gente. Ha una grande tradizione, ha un grande legame, lo si vede nelle feste promozione di queste ore: ci sono spinta, entusiasmo e passione. La Serie C è il campionato della gente, il più vicino al territorio. Poi i tifosi colorati, a loro un grande appello per i nostri playoff e playout", ha concluso il presidente della Lega Pro Marani.