L’ex Castellini: "Tante responsabilità. Play off? La vedo dura"

Marcello Castellini non vede il Perugia favorito nei play off di C. "Il Cesena era completamente fuori categoria. Già promossa in B in scioltezza, era un handicap prevedibile – spiega l’ex a Tmw – . La società ci ha messo molto del suo, con l’iscrizione arrivata all’ultimo momento, il che ha tolto sicuramente forza a un calciomercato che è stato approntato con fretta. La stagione è stata molto altalenante, col cambio allenatore verso il responsabile delle giovanili. A livello playoff la vedo durissima, dato che la squadra non ha avuto mai continuità nella stagione. Ci spero da tifoso del Grifo, ma vedo un percorso difficile".